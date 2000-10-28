Сотрудники полиции напомнили иркутским школьникам, как правильно вести себя на дорогах 17:16, 11 октября 2018 г.



"Шагающий автобус" - это не шутка, а серьезная масштабная акция. Ее провели сегодня по всей Иркутской области. Сотрудники полиции напомнили школьникам, как правильно вести себя на дорогах. А теперь призывают родителей: поговорите с детьми! Только вместе, в системе можно сохранить человеческие жизни.

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Эти кадры сделаны в Иркутской области. Трагедий можно было избежать, если бы пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Но бывают такие случаи, когда и это не помогает. Чтобы остановить печальную статистику, сотрудники Госавтоинспекции и межмуниципального управления Иркутской области вышли сегодня к детям. Они рассказывали, как правильно переходить дорогу, подарили детям яркие жилеты и воздушные шары. Те, в свою очередь, тоже пришли не с пустыми руками.

- Здесь изображено то, что нужно трамвай всегда обходить спереди, потому что, если ты обойдешь его сзади, встречный трамвай может тебя столкнуть.

- Я написал: дорогу нужно переходить строго по пешеходному переходу, по "зебре", на разрешающий зеленый светофор. И на английском написал еще. У нас же туристов много в России, если турист не знает русского языка, пусть читает на английском тогда.

Чаще всего опасными для пешеходов становятся наушники, капюшоны, гаджеты в руках. Невнимательность и неправильная оценка дорожной ситуации тоже ведет к ДТП. "Только когда вы убедитесь в том, что водители действительно остановились, действительно вас пропускают и вы видите и контролируете их всех, что они не поехали, только потом можно перейти эту дорогу", - призывают полицейские.

Также инспекторы призывают носить одежду со светоотражающими элементами и всегда пристегивать ремни безопасности. А родителей настоятельно просят поговорить с детьми о безопасности. Только совместным трудом можно остановить человеческие жертвы, ведь с начала этого года уже было 207 аварий, шесть школьников погибли. Пора поставить точку. "Всегда настоятельно рекомендуем, чтобы совместно с родителями ребятишки перед началом учебного года проходили весь маршрут от дома до школы именно с демонстрацией опасных мест, чтобы родители рассказывали об этом, о ловушках, которые могут подсетерегать. Пешеходный переход не защищает вас, нужно убедиться в безопасности прежде, чем вступать на дорогу", - говорит Антон Куриленко, начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г.Иркутску.

После акции дети обратились ко всем: "Водители, берегите нас!"