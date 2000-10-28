В Заксобрании области будут работать 4 фракции и одна депутатская группа 17:04, 11 октября 2018 г.



Официально поделили на фракции. Сегодня прошло первое заседание комиссии по регламенту, депутатской этике и информационной политике Заксобрания Иркутской области. Деление политических сил в региональном парламенте получило официальный статус. Теперь там работают 4 фракции, а также одна депутатская группа. Их включили в соответствующий реестр. Поскольку Заксобрание покинули Сергей Брилка и Александр Якубовский, их места заняли Степан Франтенко и Геннадий Осодоев. Изменения тоже прошли процедуру утверждения.

"Самая главная цель работы нашей комиссии - это соблюдение регламента, это работа с регламентом, внесение изменений, мы уже видим, что туда надо вносить некоторые изменения. Предложений очень много, понятно, что они требуют еще и правового подтверждения", - сказала Лариса Егорова, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике и информационной политике Законодательного собрания Иркутской области.

Также на заседании комиссии приняли решение о награждении жителей Иркутской области, которые внесли весомый вклад в развитие экономики, социальной сферы и культуры региона. В частности, почетную грамоту Заксобрания вручат писателю Андрею Румянцеву. Его перу принадлежат книги из серии "Жизнь замечательных людей" об Александре Вампилове и Валентине Распутине. Кстати, скоро Андрей Румянцев презентует еще одну долгожданную биографию - рассказ об иркутском самородке Денисе Мацуеве.