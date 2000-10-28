На этот раз его добычей стали четыре сторожевых собаки. Причем нападал он на них в разных районах поселка. Местные жители бьют тревогу: аппетиты у хищника растут и он уже не боится людей, приходит прямо во дворы. И поймать досаждающего хозяина тайги не могут уже неделю ни охотники, ни службы отлова, ни полиция.
Видео нам отправили пострадавшие от ночного визита медведя жители поселка Маркова. Хищник задрал двух собак, ранил жеребенка и ушел обратно в лес. Хозяева животных никак не могли помешать кровавой расправе. Все происходило на их глазах.
Обречены на жестокую смерть были и соседские собаки, сидевшие на привязи. Разъяренный медведь убивал всех на своем пути. Напуганные люди смотрели из окон, как по их дворам разгуливает хозяин тайги в поисках легкой добычи. "Я выхожу, и вот там медведь стоит, туша. Нереально большой. Я очень испугалась, а я в положении. У меня еще двое детей маленькие бегают. Я дала им ложки-поварешки, чтобы они стучали. Отпугнули. Он убежал", - рассказывает очевидец.
По сути, этот косолапый за неполную неделю превратил поселок Маркова в свой обеденный стол. В субботу он растерзал двух кавказских овчарок, охранявших реабилитационный центр. Его следы нашли на подходе к поселку за день до ЧП. Практически каждую ночь он приходит на место поставленной на него ловушки, съедает приманку и уходит обратно. Ни с чем он оставил и местных охотников. Его видели и экипажи полиции, но каждый раз медведю удается скрыться. А простым людям стрелять в хищника запрещено законом. Получается, жители этого поселка находятся в западне охраняющего уже хищников законодательства.
Сейчас на месте расставлены патрули силовиков с автоматическим оружием. Они охраняют подходы к жилым домам. Вечером планируют совместную с лесниками спецоперацию по поимке медведя.