Медведь снова напал на собак в поселке Маркова Иркутского района 14:42, 11 октября 2018 г.



На этот раз его добычей стали четыре сторожевых собаки. Причем нападал он на них в разных районах поселка. Местные жители бьют тревогу: аппетиты у хищника растут и он уже не боится людей, приходит прямо во дворы. И поймать досаждающего хозяина тайги не могут уже неделю ни охотники, ни службы отлова, ни полиция.

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Видео нам отправили пострадавшие от ночного визита медведя жители поселка Маркова. Хищник задрал двух собак, ранил жеребенка и ушел обратно в лес. Хозяева животных никак не могли помешать кровавой расправе. Все происходило на их глазах.

Обречены на жестокую смерть были и соседские собаки, сидевшие на привязи. Разъяренный медведь убивал всех на своем пути. Напуганные люди смотрели из окон, как по их дворам разгуливает хозяин тайги в поисках легкой добычи. "Я выхожу, и вот там медведь стоит, туша. Нереально большой. Я очень испугалась, а я в положении. У меня еще двое детей маленькие бегают. Я дала им ложки-поварешки, чтобы они стучали. Отпугнули. Он убежал", - рассказывает очевидец.

По сути, этот косолапый за неполную неделю превратил поселок Маркова в свой обеденный стол. В субботу он растерзал двух кавказских овчарок, охранявших реабилитационный центр. Его следы нашли на подходе к поселку за день до ЧП. Практически каждую ночь он приходит на место поставленной на него ловушки, съедает приманку и уходит обратно. Ни с чем он оставил и местных охотников. Его видели и экипажи полиции, но каждый раз медведю удается скрыться. А простым людям стрелять в хищника запрещено законом. Получается, жители этого поселка находятся в западне охраняющего уже хищников законодательства.

Сейчас на месте расставлены патрули силовиков с автоматическим оружием. Они охраняют подходы к жилым домам. Вечером планируют совместную с лесниками спецоперацию по поимке медведя.