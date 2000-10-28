Объездную дорогу Первомайский-Университетский в Иркутске открыли для движения 14:38, 11 октября 2018 г.



Конец надоевшим пробкам. Объездную дорогу Первомайский-Университетский в Иркутске открыли для движения. Интерактивная карта больше не горит красным цветом на этом участке. Между тем работы на объекте продолжаются. Но перекрывать дорогу для этого больше не будут.

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Так выглядел проблемный участок объездной дороги еще вчера. К тому, что проезд закрыт, горожане привыкли: уже не замечали бригады рабочих и дорожную технику, а думали только о том, как быстрее добраться до места назначения. Ждать открытия оставалось до конца недели. И каково же было удивление водителей, когда за четыре дня до срока ограничения убрали. "Понимая значимость этого объекта и зная, какие сложности и трудности на дорогах города Иркутска, сами мы все водители, подрядчик работал в усиленном режиме, постоянно контролировался, ежедневно отчет был, как сделал, что сделал, какие средства, силы, механизмы задействовал", - говорит Андрей Пономарев, заместитель начальника комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Полторы недели этот участок был самой обсуждаемой темой в городе. И за работой дорожников пристально следили не только автомобилисты. Работы на объекте - это часть федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Как выполняют план сегодня, проверило региональное министерство строительства и дорожного хозяйства. Теперь на этом участке новые сети коммуникаций, от которых зависит водоснабжение не только Свердловского, но и Ленинского районов. Впрочем, новый трубопровод - это еще не все. Работа на объекте продолжится до конца месяца. Нужно расширить проезжую часть и отделить микрорайон Союз от дороги зеленым массивом.

Несмотря на середину осени, ремонт идет еще на нескольких участках. Сегодня сдадут часть дороги к селу Мамоны. На очереди объект в районной Мельничной Пади и участок от Олхи до Большого Луга. По плану сдавать в эксплуатацию его собирались только в следующем году. Но работу удалось закончить раньше. "Мы применяем здесь комплексный подход. Она у нас к 2020 году должна быть приведена полностью в нормативное состояние: остановки, освещение, покрытие. Сейчас идет устройство остановочных пунктов, которых не было запланировано в рамках проекта. Но по просьбе жителей, по просьбе депутатов здесь, конечно, мы построили", - сообщил Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Сейчас в регионе по проекту "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют около ста километров в год. А еще недавно весь объем работ не превышал и 30 километров.