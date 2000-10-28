Объездную дорогу Первомайский-Университетский в Иркутске открыли для движения
Конец надоевшим пробкам. Объездную дорогу Первомайский-Университетский в Иркутске открыли для движения. Интерактивная карта больше не горит красным цветом на этом участке. Между тем работы на объекте продолжаются. Но перекрывать дорогу для этого больше не будут.
Так выглядел проблемный участок объездной дороги еще вчера. К тому, что проезд закрыт, горожане привыкли: уже не замечали бригады рабочих и дорожную технику, а думали только о том, как быстрее добраться до места назначения. Ждать открытия оставалось до конца недели. И каково же было удивление водителей, когда за четыре дня до срока ограничения убрали. "Понимая значимость этого объекта и зная, какие сложности и трудности на дорогах города Иркутска, сами мы все водители, подрядчик работал в усиленном режиме, постоянно контролировался, ежедневно отчет был, как сделал, что сделал, какие средства, силы, механизмы задействовал", - говорит Андрей Пономарев, заместитель начальника комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.
Полторы недели этот участок был самой обсуждаемой темой в городе. И за работой дорожников пристально следили не только автомобилисты. Работы на объекте - это часть федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Как выполняют план сегодня, проверило региональное министерство строительства и дорожного хозяйства. Теперь на этом участке новые сети коммуникаций, от которых зависит водоснабжение не только Свердловского, но и Ленинского районов. Впрочем, новый трубопровод - это еще не все. Работа на объекте продолжится до конца месяца. Нужно расширить проезжую часть и отделить микрорайон Союз от дороги зеленым массивом.
Несмотря на середину осени, ремонт идет еще на нескольких участках. Сегодня сдадут часть дороги к селу Мамоны. На очереди объект в районной Мельничной Пади и участок от Олхи до Большого Луга. По плану сдавать в эксплуатацию его собирались только в следующем году. Но работу удалось закончить раньше. "Мы применяем здесь комплексный подход. Она у нас к 2020 году должна быть приведена полностью в нормативное состояние: остановки, освещение, покрытие. Сейчас идет устройство остановочных пунктов, которых не было запланировано в рамках проекта. Но по просьбе жителей, по просьбе депутатов здесь, конечно, мы построили", - сообщил Евгений Липатов, заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Сейчас в регионе по проекту "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют около ста километров в год. А еще недавно весь объем работ не превышал и 30 километров.