Виновника смертельного ДТП в Иркутске заключили под стражу на два месяца 14:35, 11 октября 2018 г.



Первое решение по резонансному ДТП. Водителя, который умышленно вытолкнул автомобиль на полосу встречного движения на улице Мира в Иркутске, заключили под стражу на два месяца. Первое заседание по уголовному делу сегодня состоялось в Ленинском суде.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 8 октября. Водитель "Лэнд Крузера" буквально вытолкнул один автомобиль на встречу другому. В результате в одной машине погиб мужчина, водителя и пассажиров другой доставили в больницу. "Сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения в отношении Полякова, который задержан по подозрению в совершении преступления тяжкого и особо тяжкого характера. Преступление, предусмотренное пунктом "З" части второй статьи 111 и части первой статьи 105. Судом избрана меря пресечения в отношении Полякова, он заключен под стражу. Удовлетворено ходатайство следователя", - сообщила Ирина Доронина, заместитель прокурора Ленинского района г.Иркутска.

41-летний виновник происшествия пытался скрыться, прятался в садоводстве. Там его и обнаружили сотрудники полиции. В момент задержания мужчина был пьян и признался: машину на встречку вытолкнул специально. В суде отметили: по месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно, периодически употребляет алкоголь.