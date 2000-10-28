Футболисты "Зенита" на последней минуте добавленного времени вырвали победу у "Иртыша" 14:32, 11 октября 2018 г.



Большая победа иркутян на поле главных фаворитов сезона. "Зенит" на выезде встретился с омским "Иртышом" и буквально вырвал победу на последней минуте добавленного времени.

В первом тайме омичи владели значительным преимуществом. На 8-й минуте матча Андрей Разборов реализовал 11-метровый, и "Иртыш" повел в счете. Оборона каждой из команд действовала уверенно, и до окончания первого тайма футболисты создали по одному реальному моменту для взятия ворот. Во второй 45-минутке в ходе атаки "Зенита" за хозяев сыграла перекладина, но иркутяне доиграли момент до конца. Василий Чиюров отправил мяч в дальний угол ворот, "бело-голубые" сравняли счет - 1:1. В дальнейшем игра проходила в основном на поле "Иртыша", но к концу основного времени не удалось реализовать ни один голевой момент. В добавленной пятиминутке в ходе очередной атаки иркутян омская защита была фактически разорвана и не смогла удержать ворвавшегося в штрафную Аркадия Бондаренко. Полузащитник "Зенита" не оставил шансов защитнику и вратарю хозяев и отправил мяч в омские ворота. Финальный счет на табло - 2:1. Финальную игру перед весенним решающим туром иркутский "Зенит" проведет на выезде. 13 октября "бело-голубые" встретятся с барнаульским "Динамо".