В рамках Кубка мира по хоккею с мячом"Байкал-Энергия" сегодня проведет встречу с "Брубергом" 14:15, 11 октября 2018 г.



Первая игра за Кубок мира по хоккею с мячом. Сегодня в рамках группового этапа "Байкал-Энергия" встретится со шведским клубом "Бруберг". Игра пройдет на льду соперников. Начало в 18.45 по иркутскому времени. Завтра "бело-синие" сыграют с клубом "Сандвикен". А на 13 октября назначен матч против "Больнеса". Во время подготовки к турниру "Байкала-Энергия" уже провела два международных товарищеских матча. Вчера в городе Упсала иркутяне всухую разгромили команду "УНИК".