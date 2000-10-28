В Нижнеилимском районе нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу 14:13, 11 октября 2018 г.



Чудесное спасение жительницы Нижнеилимского района. Пенсионерка отправилась в тайгу за грибами и заблудилась. Попала в болото, смогла выбраться, но силы были уже на исходе. Зарядки телефона хватило на один звонок знакомой. Та сообщила о происшествии полиции.

Свои координаты женщина назвать не смогла. Полицейские не стали дожидаться рассвета и организовали поиск пропавшей. Были сформированы две группы. По пути следования они включали сигнальное устройство, чтобы женщина могла выйти на звук. Инспекторы ДПС объезжали проселочные дороги, офицеры отправились на пешие поиски. После очередного сигнала услышали отклик пенсионерки и смогли ее найти. Полицейские получили награды.