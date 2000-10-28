В январе 2019 года Иркутская область перейдет на цифровое вещание 14:11, 11 октября 2018 г.



В новый год будем смотреть по-новому. Иркутская область полностью переходит на цифровое вещание. с 14 января 2019 года все жители региона должны приобрести приставку для телевизора, иначе придется смотреть в голубой экран. В местах, расположенных вне зоны вещания, проживает чуть больше 3% населения области. Туда телевизионный сигнал будут подавать с помощью спутникового вещания. Для них правительство России определило операторов, которые будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы двух мультиплексов.