Больше 250 детей в Иркутской области обрели маму и папу 14:09, 11 октября 2018 г.



Во многом благодаря проекту "Подари ребенку семью". Три года благотворительный фонд "Дети Байкала" создает видеоролики с рассказами о тех, кто мечтает о родителях. Для подростков организация создала проект "Наставник", за два года 30 человек нашли себе старшего друга.

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Теперь у Стаси точно счастливое детство. Полгода назад шестилетняя девочка узнала, что такое семья. Мама Мария рассказывает: случайно с супругом увидели фотографии Стаси и поняли: это их дочка. Первая встреча только добавила уверенности: солнечная девочка покорила своей добротой, диагноз не стал преградой, а только утвердил в решении забрать Стасю. В семье есть четыре родных взрослых ребенка. На совете с близкими решили: любви хватит на всех. "Видимо, так бывает в небесной канцелярии, что аист прилетает не по адресу, она должна была прилететь, видимо, к нам, но ошиблись, но мы эту ошибку исправили, поэтому я думаю, что наша, мы теперь еще и узнаем в ней свои черты, даже вот на папу или на маму она больше похожа", - говорит Мария Донова.

А началось все для Марии с проекта "Наставник". Она стала другом для девочки-подростка из детского дома. Программу создали для детей с 12 лет, которые нуждаются в близком человеке и уже задумываются о будущей профессии. Пары подбирают психологи, они объясняют: наставник - не родитель и не воспитатель, а, прежде всего, друг. Наставники водят на мастер-классы, выезжают с подростками на рабочие места, помогают выбрать учебное заведение и привыкнуть к новому этапу жизни. Проект рассчитан на год, но чаще всего дети и взрослые продолжают общение. Четыре пары стали семьей. "Все дети, у которых есть наставники, у них все хорошо, они учатся, они не бросили учебу, у них прекрасно прошла адаптация, социализация. Эти отношения нужны и наставнику, и ребенку, когда наши наставники делятся впечатлениями о проекте, они говорят: я даже не думал, что это изменит мою жизнь. У людей появляется хороший смысл, они внутренне личностно меняются", - рассказывает Гульнара Гарифулина, исполнительный директор благотворительного фонда "Дети Байкала".

Пока проект "Наставник" работает в Иркутске, в планах благотворительного фонда "Дети Байкала" запустить программу по всей области. Тем временем организация продолжает снимать ролики о детях, которым нужны родители. Волонтеры верят, что каждый ребенок получит свой лучший подарок - семью.