Неприятные новости для автомобилистов: полисы ОСАГО станут дороже, причем намного 18:27, 10 октября 2018 г.



Как сообщают "Ведомости", Министерство финансов России внесло поправки в закон о страховании автогражданской ответственности, сейчас их направили на рассмотрение в правительство. Законопроект с 1 сентября 2019 года убирает коэффициент мощности и одновременно разрешает страховщикам менять стоимость полиса на 30% в большую или меньшую сторону. А еще через год, в сентябре 2020-го, отменяет региональный коэффициент и расширяет коридор базового тарифа до 40%. В теории страховые компании могут снижать цену ОСАГО в пределах коридора. На деле все используют максимальные значения.

"Пресловутый тарифный коридор действует уже практически больше двух лет. Единственное, что коридор это 20%. Но все страховщики используют тарифы по максимальной ставке, то есть никто не использует дисконт, который возможен. По нашей практике мы видим, что не меньше 10% автовладельцев используют автомобили без полиса ОСАГО, и я уверен, что количество людей, которые будут приобретать полисы ОСАГО, станет еще меньше", - прокомментировал Андрей Харин, директор службы аварийных комиссаров.

Еще одно нововведение законопроекта: полис смогут приобретать на три года, а не на год. Кроме того, могут ввести новые коэффициенты, на них будут влиять частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, а также частота и длительность использования машины. Правда, для этого должны появиться возможности все это фиксировать.