Иркутским школьникам расскажут, как вести себя в опасной ситуации 17:55, 10 октября 2018 г.



Два ребенка погибли, больше 40 получили травмы с начала учебного года на дорогах в Иркутской области. Если в вашей семье есть школьники, то этот материал предназначен, в первую очередь, и для них. Сегодня ученикам второй школы города Иркутска сотрудники ГИБДД напомнили правила дорожного движения, а сотрудник ОМОНа показал, как победить в драке. Свои знания освежили и корреспонденты программы "Новости".

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Что делать когда хотят отобрать телефон? Правильный ответ: резко и больно ударить в колено или голеностоп. Сегодня эти 4-классники узнали, как вести себя в опасной ситуации. Конечно, идеально, если будет каблук или шпилька. Но если обувь на плоской подошве, добавляем удар головой. Все эти приемы могут сохранить жизнь и здоровье. И, как показал сегодняшний урок, дети нуждаются в этих знаниях. Им нужна силовая подготовка.

Сергей Головкин, ученик школы №2 г.Иркутска: Мне понравилось, когда сзади захватывают, там можно сзади ногой его пнуть. Это единственное, что у меня получается.

Максим Косованов, ученик школы №2 г.Иркутска: Я с братом шел, гуляли, к нам начали приставать. Потом, на следующий день, мы пошли гулять и они на нас опять напали, но, как говорится, левый коронный, правый похоронный. Все. Конец истории.

Бывают случаи, когда соперник явно преобладает в силе: мощнее и выше. Тогда удары в живот и пах окажутся кстати. А затем бегите. Желательно быстрее. Только помните о том, что если впереди вас пешеходный переход, спешка здесь ни к чему.

Сразу после урока самозащиты, который провели сотрудники Росгвардии, эстафету подхватили автоинспекторы. Они напомнили о том, как правильно вести себя на дорогах и не попадать в ДТП. Дети, увлеченные профилактическим мероприятием, на ходу придумывали стихотворения.

Руслан Бондарев, ученик школы №2 г.Иркутска: А светофор нам очень нужен, чтобы все правила узнать. Красный цвет - прохода нет, желтый цвет - подождите, а зеленый - быстрее идите.

Стас Осипчук, ученик школы №2 г.Иркутска: Но если светофора нет, то надо посмотреть по сторонам, если едет машина, то подождите. Она вам может уступить дорогу, и вы можете переходить.

Такую акцию проведут завтра еще в одной школе, и, возможно, полезные уроки сделают доступными для всех учеников. "Данная акция проводится впервые, и мы планируем ее вместе с сотрудниками ГИБДД проводить каждые полгода в школах Иркутска и Ангарска. Дальше посмотрим, может, Иркутскую область задействовать будем", - сказала Светлана Карань, сотрудник пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области.