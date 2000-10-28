15-летний Никита Зайцев борется за жизнь, ему необходима ваша помощь 17:28, 10 октября 2018 г.



Боль забывается, а надежда остается. История жизни Никиты Зайцева ненамного больше истории его болезни. В 8 лет мальчику поставили страшный диагноз - нейробластома. Опухоль удаляли, травили химиотерапией, но она вырастала вновь. Сейчас Никите 15, и он продолжает бороться. Только теперь, чтобы жить, ему нужна наша помощь.

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Никита учится на дому. Начать свой 8 класс он хотел совсем не так. Но случился рецидив нейробластомы, и в семью вернулась беда. О ней подросток говорить не любит, отводит не по годам мудрые голубые глаза, чтобы не показывать другим и не вспоминать самому, сколько боли и страха пришлось пережить. Говорит о том, что так любил и по чему сейчас очень скучает: "До трех операций я занимался на турнике, потом мне сделали операцию, я решил перейти на тягание железа. Потом сделали третью операцию, вот сейчас и ничем не занимаюсь. Мне нравится быть здоровым, поднимать все больше веса, на грядках летом больше работать".

Впервые страшный диагноз Никита и его мама услышали, когда мальчику было 8. Опухоль выросла в забрюшином пространстве. Сильная химиотерапия, метастазы на позвонке. А после операции и долгого лечения долгожданная ремиссия. Тогда деньги, собранные благотворительным фондом для Никиты, семья разрешила перечислить обратно. Казалось, они больше не понадобятся. Но год назад у мальчика обнаружили новообразование в почке. Орган удалили. Но... "Через два месяца мы опять проходим обследование, и у нас, где почку удалили, на этом же месте опять находят новообразование, это было под вопросом. Потом она стала очень быстро расти, я узнала из выписки, что она проросла в поясничную мышцу", - говорит Ирина Верхушина, мама Никиты.

И снова операция. А после еще одна - из-за многочисленных вмешательств кишечник Никиты склеился, хирурги 9 часов спасали ребенка, пришлось удалить часть тонкой кишки. Сейчас Никите нужно набрать вес, специальное питание привозит фонд "Стеллариум". Клиника в Кёльне, которая специализируется на лечении рецидива нейробластомы, прислала счет - 400 тысяч евро. Пока нужно набрать хотя бы 40 тысяч, чтобы просто назначить лечение. Семья Никиты воспитывает еще двух детей: 13-летнего сына и годовалую дочь. В фондах им пока отказывают. Кто-то не оплачивает лечение за рубежом, кто-то ставит в резерв. Поэтому Ирина сама организовала сбор средств, чтобы спасти старшего сына. "Это моя гордость, во-первых. Потому что если он хочет чего-то своего достичь, он своего добивается. Он очень ответственный. Если его попросишь, его много раз не надо просить, он с первого раза все слышит, все понимает. Он отзывчивый, потому что он видит, что мне сложно, он всегда спросит: мама, чем тебе помочь?" – рассказывает Ирина Верхушина.

Времени на сбор денег совсем мало. Поддержать Никиту можно, отправив любую сумму на указанные карты. У этого мальчика по-мужски четкие планы на будущее. А пока он просто очень хочет жить.

"Пойти в вуз, отучиться, пойти на профессию, которую я хочу. Я думаю, я легко с этой болезнью расстанусь. У меня такой настрой", - сказал Никита Зайцев.

Реквизиты для перевода средств:

карта Сбербанк

5469 1800 1593 3768

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

Карта ВТБ:

5368 2901 7973 5685

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

Счёт в Сбербанке: 40817810018352363416

ИНН: 7707083893

БИК: 042520607

Кор. счёт:

30101810900000000607

Получатель: Ирина Валентиновна (мама)

мобильный банк: 89501195326