Стартовал первый футбольный турнир памяти почетного гражданина Иркутска Александра Чичикова 17:16, 10 октября 2018 г.



Александр Чичиков был административным директором авиационного завода и большим любителем футбола. В турнире участвуют семь иркутских команд и одна из Шелехова. Юные футболисты 10-ти и 11-ти лет два дня будут бороться за кубок.

Сегодня проходят групповые игры, а завтра финал. Организаторы турнира довольны количеством участников, но с каждым годом хотят увеличивать масштабы и ждут в гости футболистов соседних городов. "На данном турнире участвуют 8 команд. Турнир в первый раз проводится, поэтому надеюсь, что на следующий год это станет доброй традицией. На следующий год соберется еще больше участников. 2009-2010 г.р., 2-3 класс. Такой возраст, когда все впереди еще. Хотим дать им возможность проявить себя на этом турнире", - сказала Анна Чичикова, организатор турнира.

Александр Чичиков внес огромный вклад в развитие спорта Иркутской области, также был президентом футбольного клуба "Звезда". Способствовал не только сохранению сильной команды мастеров, но и ее высшему взлету в истории – четвертому месту в первом дивизионе. В 1995 году наши футболисты остались всего в одном шаге от высшей лиги. Именно поэтому родственники, а по совместительству и организаторы турнира, решили провести памятный футбольный турнир и хотят сделать его традиционным.