Виновник смертельного ДТП в Иркутске специально вытолкнул пострадавшую машину на встречную полосу 14:42, 10 октября 2018 г.



Специально вытолкнул чужую машину на встречную полосу. Виновника резонансного ДТП на улице Мира в Иркутске задержали. Он скрывался от полиции в одном из садоводств под Ангарском. По вине этого водителя один человек погиб и еще трое, в том числе двое детей, оказались в больнице. Как задержанный объяснил свое поведение и кто помог найти преступника?

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Понедельник, полдень. Все, кто оказался на улице Мира, шокированы: здесь серьезная авария, лобовое столкновение. "Киа Рио" вылетела на встречную полосу и въехала в "Митсубиши Лансер". Водителя "Лансера" пришлось вырезать из автомобиля, позже 27-летний мужчина скончался в больнице. В "Киа" была женщина и двое детей. Почти сразу в соцсетях появляется видео с камер наблюдения. На них отчетливо видно: за секунду до столкновения машину, за рулем которой была женщина, буквально выталкивает с полосы третья машина - светлый "Ленд Крузер". Но качество картинки не позволяет установить ни его номера, ни даже точный цвет. Полиция просит помощи у граждан: нужны записи регистраторов, любые свидетельства. "Сотни неравнодушных иркутян просмотрели огромное количество страниц, сайтов, после чего предположили, что аналогичное транспортное средство находится на продаже на одном из автомобильных сайтов, и в дальнейшем сотрудники полиции получили ценные кадры видеоряда, как этот автомобилист скрывается с места ДТП, и там отчетливо виден госномер внедорожника", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

На кадрах видно, как чуть дальше на улице Мира серебристый "Ленд Крузер" подрезает всех окружающих и уезжает. Пользователи соцсетей доказывают: именно этот автомобиль недавно выставили на продажу, совпадают и диски, и особенности кузова. Есть и телефон владельца. Дальше действовали полицейские. Вечером во вторник виновника задержали. 41-летний мужчина пытался "лечь на дно", отключил телефон и ни с кем не выходил на связь, сам уехал в садоводство возле Стеклянки. Полицейские прочесали около 20 дачных поселков, когда заметили его автомобиль. И тут он пытался уйти от погони, сначала на машине, а потом бросил ее и убежал. Спустя час беглеца задержали на одном из участков.

- Можете как-то пояснить агрессивный стиль вождения ваш?

- Не знаю, пояснить не могу.

- В каком состоянии находились вчера?

- Пьяный.

По внешним признакам в момент задержания мужчина также был пьян, однако от освидетельствования отказался. Он признал: машину столкнул на встречку специально. На кузове есть следы. Официально задержанный нетрудоустроен, подрабатывает автослесарем. И с законом проблемы уже были не раз. "41-летний житель Иркутска ранее привлекался к уголовной ответственности, он был судим за имущественные преступления, преступления против личности. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Юлия Крицкая, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Максимальная санкция по ней 20 лет лишения свободы. То есть отделаться условным сроком или колонией-поселением уже вряд ли получится. Тем временем 8-летний мальчик, 11-летняя девочка и их мать остаются в больнице.