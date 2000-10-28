Коммунальный фонтан забил сегодня утром в микрорайоне Союз Иркутска 14:25, 10 октября 2018 г.



Там прорвало трубу водоснабжения. Столб воды поднялся на несколько метров и привлек немало внимания местных жителей. Дорогу частично затопило.

Трубопровод с холодной водой временный. Его вывели на поверхность на период ремонта основных коммуникаций. Это там, где сейчас перекрыли движение на съезде с Академического моста. Как раз объездные пути и сыграли с временным трубопроводом злую шутку. "Там прошел грузовой транспорт. В том числе, и автобус большой, который наехал на соединения и, соответственно, повредил трубопровод. В течение 30-40 минут было все устранено", - сообщил Михаил Ветров, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Коммунальная авария не повлияла на подачу воды в жилые дома микрорайона. На ремонте основных коммуникаций авария также не отразилась.