41 миллиард рублей планируют направить власти Иркутской области на защиту Байкала
14:15, 10 октября 2018 г.
В частности, хотят построить новые и реконструировать действующие очистные сооружения, организовать и обустроить приемные пункты нефтесодержащих, бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории озера. Еще средства пустят на берегоукрепление, строительство рыбоводного завода, создание временных передвижных рыбоводных пунктов. Об этом заявил губернатор региона на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.