Иркутская область на 72 месте в России по приверженности здоровому образу жизни 18:54, 09 октября 2018 г.



Таковы результаты исследования РИА "Рейтинг". При расчетах учитывали, сколько жителей занимается спортом, сколько в регионе продают табака и алкоголя и совершают преступлений в опьянении. Также брали в расчет количество людей, занятых на вредных производствах. В итоге оказалось: мы плетемся в хвосте. На первом месте республики Северного Кавказа - Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария - и Краснодарский край. Замыкают рейтинг Магадан, Камчатка и Еврейская автономная область. Но может быть, исследование ошибочно? Популярный вопрос: "А вы за ЗОЖ?" мы задали иркутянам.

- Вы знаете что такое ЗОЖ?

- Естественно. Спорт, исключение вредных привычек, режим дня, режим отдыха желательно, но не всегда, по возможности во всяком случае.

- Здоровый образ жизни. Стараюсь питаться правильно более-менее, не есть всякую гадость, шевелиться, спортом заниматься, насколько время позволяет, стараюсь.

- А вы знаете что такое ЗОЖ?

- Нет .

- Здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом, не пью, не курю.

- Здоровый образ жизни. Соблюдаю. Тренируюсь, закаляюсь.

- Это здоровый образ жизни. Хожу в бассейн, занимаюсь спортом, хожу на физкультуруру в школе, кушаю правильно, пытаюсь.

- Здоровый образ жизни.

- Соблюдаете?

- Нет, ну видно же.