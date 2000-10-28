Иркутская область на 72 месте в России по приверженности здоровому образу жизни
Таковы результаты исследования РИА "Рейтинг". При расчетах учитывали, сколько жителей занимается спортом, сколько в регионе продают табака и алкоголя и совершают преступлений в опьянении. Также брали в расчет количество людей, занятых на вредных производствах. В итоге оказалось: мы плетемся в хвосте. На первом месте республики Северного Кавказа - Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария - и Краснодарский край. Замыкают рейтинг Магадан, Камчатка и Еврейская автономная область. Но может быть, исследование ошибочно? Популярный вопрос: "А вы за ЗОЖ?" мы задали иркутянам.
- Вы знаете что такое ЗОЖ?
- Естественно. Спорт, исключение вредных привычек, режим дня, режим отдыха желательно, но не всегда, по возможности во всяком случае.
- Здоровый образ жизни. Стараюсь питаться правильно более-менее, не есть всякую гадость, шевелиться, спортом заниматься, насколько время позволяет, стараюсь.
- А вы знаете что такое ЗОЖ?
- Нет .
- Здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом, не пью, не курю.
- Здоровый образ жизни. Соблюдаю. Тренируюсь, закаляюсь.
- Это здоровый образ жизни. Хожу в бассейн, занимаюсь спортом, хожу на физкультуруру в школе, кушаю правильно, пытаюсь.
- Здоровый образ жизни.
- Соблюдаете?
- Нет, ну видно же.