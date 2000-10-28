Перейти на новую систему оплаты за вывоз мусора без финансового ущерба для жителей и с пользой для природы 18:39, 09 октября 2018 г.



Такая задача стоит перед правительством Иркутской области. Напомним, с января твердые бытовые отходы в России перейдут в разряд коммунальных услуг и будут отдельной строкой в квитанции на квартплату. Сумму рассчитают на каждого проживающего в квартире, а не по метражу жилплощади. Сейчас в регионе разрабатывают возможные способы снижения платы для жителей.

Ситуацию с мусором в области нужно срочно исправлять. Муниципалитетам нужно приобретать площадки для захоронения отходов, а также установки по сортировке и утилизации. "У нас есть с вами озеро Байкал, есть центральная экологическая зона, то, что там на сегодняшний день в принципе отсутствует - нормальный оборот ТКО, недопустимо", - заявил Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Уже сейчас в рамках федерального проекта "Чистая страна" от области направили заявку на приобретение 35 мусоросортировочных комплексов.