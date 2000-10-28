Строительство трех детских садов заканчивают в Иркутске 18:35, 09 октября 2018 г.



Счет идет на недели. Строительство трех детских садов заканчивают в Иркутске. Здания будут готовы к концу этого года. Комфортные и вместительные.

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Новый, теплый, современный корпус 132-го детского сада на улице Касаткина приобрел очертания. В июне 2018 строители приступили к возведению здания, и уже сейчас можно оценить проделанную работу. Сюда будут ходить 110 детей и даже самые маленькие - при строительстве учли ясельные группы. Такой же детский сад появится на улице Академика Бурденко. Сейчас самая важная задача для подрядчиков - вовремя запустить отопление.

Один из самых больших детских садов появится в 20-м Советском переулке в Ново-Ленино. Двухэтажное современное здание будет безопасным и комфортным. Не забыли и про доступную среду: пойти в садик смогут и дети-инвалиды. Бассейн, спортзал, музыкальный кабинет и даже столярная мастерская - здесь будет все для развития. Работы проводят под контролем мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. "Ряд замечаний, конечно, присутствует, и мы сегодня их озвучили, подрядчики услышали наши пожелания. Но, в принципе, все идет по графику, садики будут введены в этом году. В этом году мы только 5 садиков вводим, 2 – после капремонта, школу большую построили в Академгородке, 19-ю. И сейчас продолжаем строительство", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме того, в Иркутске продолжают строить школу в микрорайоне Лесной. Жители с нетерпением этого ждут: ближайшая школа только в микрорайоне Зеленый. "Дети здесь разделены в микрорайоне Лесной. Часть ездила в 31-ю школу в Зеленый, часть в 10-ю школу. Конечно, очень сложно добираться, и мы это понимаем. Это другой совершенно проект, но он тоже в себе содержит все новые требования: и бассейн, и стадион. Она будет современной, красивой, уютной и комфортной школой", - говорит Антонина Корочкина, депутат думы г.Иркутска.

Строительство школы закончат в 2020 году. В планах возвести рядом детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.