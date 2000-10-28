Завершить работы на объездной дороге Первомайский-Университетский должны к 14 октября 18:22, 09 октября 2018 г.



Когда закончатся пробки? На объездной дороге Первомайский-Университетский продолжается ремонт. С начала месяца это головная боль всех, кто ездит по Иркутску. Подрядчики уверяют: все идет по графику. Участок дороги должны сдать к 14 октября.

Сейчас под землей уже уложили две трубы, одна запущена, вторая на стадии присоединения. Старые сети были изношены, конструкции выполняли свои функции с 60-70-х годов. Как выяснилось, проект по ремонту дороги был заказан еще в начале года, потом ждали финансирование, проводили торги и только в августе определили подрядчика. Но перенести работы на следующий год уже не смогли. "И летом точно такие же были пробки, ничуть не меньше, потому что у нас полгорода не уезжают никуда, все остаются здесь. Ну может 10-15% в городе нет. Это один момент. И второй - вы сами видели, какая здесь была река. И откладывать эту работу, тем более когда есть финансирование и понимание, тем более когда погода позволяет выполнить это в соответствии со всеми нормами, снипами, то мы эту работу выполним и этот узел заработает", - прокомментировал Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Часть дороги откроют раньше времени, но на одной полосе работы еще будут выполнять. На основной части сейчас уже идет подсыпка и благоустройство территории. Сметная стоимость проекта почти 60 миллионов рублей. На этом участке появится дополнительная полоса, которая должна разгрузить движение.