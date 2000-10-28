В Иркутск из Москвы приехала известный специалист по работе с нарушениями речи Ольга Азова 18:12, 09 октября 2018 г.



Об этом визите просили сами логопеды. Им нужна свежая информация и новые методы работы с подопечными. Как понять, что ребенка пора вести к логопеду? И как сами родители могут помочь своим детям?

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Они учатся различать звуки, слышать и слушать окружающий мир. Старшая группа детского сада сегодня на занятии у логопеда. Сюда попадают те, у кого педагоги обнаружили общее недоразвитие речи. Эти нарушения замечают еще до того, как дети попадают в старшую группу, их обследуют в течение года. Варианты отклонения от нормы разные: ребенок неправильно произносит звуки, переставляет слоги местами, с трудом выбирает правильные окончания в словах. "К моему ужасу, они встречаются очень часто. Если раньше, лет десять назад, на весь поток среднего возраста мы могли увидеть хотя бы 20% с нормой, то сейчас это 1-2 ребенка на сотню детей", - отмечает Светлана Калиниченко, учитель-логопед в детском саду.

Младшие группы на занятия с логопедом не ходят. Но, по мнению педагогов, чем раньше разобраться с проблемой, тем лучше. Поэтому для родителей малышей собираются проводить консультации. Расскажут, например, о том, как развить речь даже по пути в детский сад. Для этого нужно замечать все, что попадается на пути, обращать внимание на звуки. "Я как раз не за раннее развитие ребенка, а наоборот. Потому что дети должны развиваться в естественной среде: вот листья вокруг - это уже развитие. Вот воздухом повеяло - мама вывезла колясочку. Это как раз формирует нейронные связи. Все, что свеженькое, вкусненькое, правильное, - это и есть формирование нормы развития", - говорит Ольга Азова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ.

А вот с патологией развития уже сложнее. Она не берется из ниоткуда, обязательно есть причина, начиная от плохой экологии и наследственности и заканчивая проблемными родами. В этом случае помочь могут только специалисты. Поэтому основной блок программы московского эксперта посвящен аутистам и тем, у кого недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте.