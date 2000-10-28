Парковка или спортплощадка? Жители микрорайона Солнечный в Иркутске не могут найти компромисс 17:51, 09 октября 2018 г.



Что лучше иметь во дворе - большую спортплощадку или просторную парковку? Думаем, такой вопрос расколет надвое не один двор в Иркутске. Правда, есть вариант совместить эти виды объектов, но даже такое решение для жителей микрорайона Солнечный не оказалось компромиссным.

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Экскаватор крутится, как заведенный, то и дело снуют грузовики. Стройка только началась, но уже собрала массу недовольных. То, что пустырь во дворе на проспекте маршала Жукова изначально предназначен под парковку, люди знали. Но все равно считают себя обманутыми. Три года назад они ставили подпись под одним проектом, а теперь могут получить совсем другое. "Было несколько вариантов, и все жители проголосовали за то, чтобы строили один уровень над землей, плюс детская площадка сверху. То есть все жители подписались только под этим. И оказывается, что будут строить два этажа без детской площадки. Ну это просто первые этажи будут без света, это просто будет стоять коробка. Я не знаю, как жить с этим", - возмущается Алексей Качин, житель дома №11/4 на проспекте Маршала Жукова.

А жить с шумом строительной техники людям как минимум еще до следующей осени. Именно тогда планируют сдать готовую стоянку. Сегодня объект проверили специалисты стройнадзора, повода для вмешательства они не нашли. "Администрация Иркутска выдала разрешение на строительство подземной автостоянки, она имеет 3 этажа. Один подземный, два надземных", - сообщили специалисты стройнадзора.

"Если три года назад собирали подписи за полтора этажа, а сейчас два этажа вверху и один внизу, следовательно, внесены изменения в проектную документацию, которой необходимо пройти новую экспертизу и, в том числе, новую экологическую экспертизу", - считает Ирина Худякова, житель дома №11/4 на проспекте Маршала Жукова.

Но документы прошли еще одну серьезную проверку, прокурорскую. Кстати, с инициативой обратиться в надзорное ведомство выступил сам застройщик, которому три года не выдавали разрешение на работы, как считает предприниматель, необоснованно. "Генпрокуратура, я так понимаю, спустила на областную прокуратуру, после чего была проведена проверка, достаточно длительное время она проводилась. Были также встречи в присутствии прокуратуры и градостроительного комитета, и, насколько я знаю, выдали представление или предписание на выдачу разрешения на строительства", - говорит Максим Гуков, застройщик.

Застройщик пообещал прислушаться к мнению жильцов и, если нужно, обустроить над парковкой корт. Правда, пока люди не могут договориться между собой. Одни утверждают, что крики детворы будут мешать им жить, другие - что без спорта и теплой стоянки остается только продать квартиру и переехать. Кстати, при продаже жилплощади парковка во дворе наверняка будет большим плюсом.