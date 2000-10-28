Чемпионат России по бильярдному спорту проходит в Иркутске 17:33, 09 октября 2018 г.



Всероссийские соревнования в дисциплине "Свободная пирамида" собрали участников из 21 региона страны.

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Шахматы в движении - второе название бильярда. Где-то применяют тактику, а где-то в ход идет атака. Андрей Абузьяров - неоднократный чемпион Иркутской области, он 11 лет в бильярдном спорте. Говорит, главное в спортсмене - уравновешенность, в этом секрет успеха. Игра может быть абсолютно непредсказуемой. Только ежедневные тренировки и наработка опыта позволяют не промахнуться. "Хочу, конечно, выступить на России достойно. Показать свою игру. Не прыгать выше своей головы, а вот как я играю. Мы вот уже второй раз проводим чемпионат России. Ни в Питере, ни в Ростове, ни в Москве нет такого открытия, как у нас", - сказал Андрей Абузьяров, чемпион Иркутской области по бильярдному спорту.

Бильярд как игра строится на точных науках – геометрии и физике. Нужно правильно рассчитать удар и определить его траекторию. Спорт этот непростой. Партия длится от 30 минут до двух часов. Психологическая подготовка, сильная логика, техника и орлиный взгляд – основы качественной игры. "Сегодня мы проводим свободную пирамиду. Это игра, которая ведется всеми шарами. Игра более динамичная, более зрелищная и интересная для зрителя, по крайней мере, точно. История бильярда длительная в Иркутске. Она уже насчитывает почти более двухсот лет. Наша федерация существует с 2000 года, проводили здесь много значимых турниров, здесь проходили международные соревнования", - говорит Владимир Верешня, вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области.

В чемпионате принимают участие спортсмены от 12 лет. Бильярдисты, которые выйдут в полуфинал, получат звание мастера спорта. А те, кто займет первое и второе место, будут участвовать в чемпионате мира, он пройдет в конце года в Тюмени.