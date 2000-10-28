На выставке "Сибздравоохранение-2018" иркутяне смогут проверить свое здоровье 17:01, 09 октября 2018 г.



Пройти обследование, не заходя в больницу. В Иркутске открылась ежегодная выставка "Сибздравоохранение-2018". Для медиков - это обмен опытом и технологиями, а для обычных людей - возможность проверить здоровье прямо на выставочной площадке. Там собрались лучшие специалисты и представители практически всех лечебных учреждений области.

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Проверить себя на ВИЧ быстро, бесплатно, анонимно. Мини-лаборатория прямо на выставочной площадке "Сибэкспоцентра". Результат экспресс-теста студентки Анастасии Илюшенко будет готов буквально через несколько минут. А пока берут анализ, девушке рассказывают, как избежать заражения, а чего бояться не стоит. "Если людям это интересно, если они заинтересованы в данном тесте, то это мега удобно", - считает Анастасия Илюшенко, студентка.

Проверить зрение, пройти ультразвуковое исследование, электрокардиограмму, провести диагностику крови и даже получить консультацию специалистов, не заходя в больницу. Мобильные центры здоровья начали работу в рамках ежегодной выставки "Сибздравоохранение". За 18 лет она стала главной региональной площадкой для демонстрации достижений медицинской науки, практического здравоохранения, современного оборудования, приборов и препаратов. "Каждая выставка - это какая-то изюминка. И в рамках этой выставки будет проведено две уникальных научно-исследовательских конференции. Это "Актуальные проблемы цереброваскулярной патологии" для врачей неврологов, кардиологов, мультидисциплинарных бригад, сосудистых отделений, региональных сосудистых центров. И "Актуальные вопросы онкологических патологии" для врачей-онкологов", - сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Здравоохранению в Иркутской области уделяют особое внимание, отметил депутат Законодательного собрания региона Артем Лобков. Новые машины скорой помощи получили медучреждения Иркутска, Ангарска, Шелехова, Иркутского района. Появилась отдельная подпрограмма по строительству ФАПов. Теперь необходимо добиться, чтобы в пунктах появились грамотные специалисты и необходимое оборудование, уверен парламентарий. "Те законы, которые были разработаны депутатами Заксобрания по созданию условия для привлечения медкадров и для поддержки студентов медиков, являются наиболее важными. Потому что именно от того, кто работает в учреждениях, от тех специалистов, которые принимают пациентов, зависит уровень медицинской помощи", - подчеркнул Артем Лобков, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Выставка "Сибздравоохранение-2018" продлится до 12 октября.