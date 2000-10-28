В Иркутске появился новый спасатель, на этот раз четвероногий 16:54, 09 октября 2018 г.



Свой профессионализм подтвердила и прошла официальную аттестацию лабрадор Ирэль. Ее подготовили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области Евгений Панов и Елизавета Славина. Аттестация прошла в Красноярском крае. В качестве экзаменационного полигона использовали бывший электрокомплекс с остатками разрушенных зданий, в них расположились статисты. В завалах организаторы оставили еду, чтобы сбить собак с толку. Но обученные животные не отвлеклись на приманку, а честно искали пострадавших. Лабрадору Ирэль три года. Добродушная и приветливая собака успешно принимает участие в поиске заблудившихся в лесах Иркутской области грибников и ягодников.