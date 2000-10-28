Новые законопроекты обсудили депутаты на четвертой сессии Законодательного собрания 18:40, 08 октября 2018 г.



Поддержать людей старшего поколения, а также тех, кто рискует жизнью по долгу службы. Новые законопроекты обсудили депутаты на четвертой сессии Законодательного собрания. Чтобы дать старт новым решениям, пришлось корректировать бюджет. Куда пойдут дополнительные средства и когда заработают новые инициативы, расскажем в следующем материале.

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Корректировка бюджета на текущий год - один из основных вопросов повестки сессии. Так, доходы региона выросли на десять миллиардов рублей. В целом доходная часть бюджета области на 2018 год составила почти 150 миллиардов рублей. Дополнительные средства по решению парламентариев выделяются муниципалитетам. Они пойдут на переселение граждан из ветхого жилья, подготовку к отопительному сезону. Восемьсот миллионов потратят на капитальный ремонт социальных объектов. "Сегодня важнейшие корректировки в бюджет, которые нужно было провести еще летом. Муниципалитеты их очень ждут, без них сложно. И до конца года эти поправки позволят муниципалитетам нормально отработать в течение трех месяцев. Планируем по депутатским инициативам часть средств выделить на ремонты детских садов, школ, больниц, улучшение здравоохранения, лекарственное обеспечение", - сообщил Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Кроме того, дополнительные деньги пойдут и работникам образования на зарплату. В предыдущие годы бывало так, что зарплату за декабрь они получали только в следующем году. Сейчас ситуацию исправят. Также акцентировал Сергей Сокол будет полностью обеспечено выполнение обязательств по выплате заработной платы бюджетникам в соответствии с майскими указами президента страны. Кроме того, на сессии в первом чтении парламентарии поддержали инициативу о доплате к пенсии работникам аварийно-спасательной службы. Это пять тысяч рублей ежемесячно. Раньше такую выплату получали только те, кто работал в федеральных структурах, сейчас выплаты сделали одинаковыми для всех. "В данном случае мы, наверное, восстанавливаем, прежде всего, справедливость. Потому что люди совершенно одинаково принимают участие в спасательных операциях и борьбе с пожарами, они одинаково рискуют своими жизнями. Но на федеральном уровне эти меры поддержки есть, а на уровне регионального бюджета они не оказываются. Я думаю, что бюджет Иркутской области может принять такие обязательства и установить такие меры поддержки", - сказала Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию Законодательного собрания Иркутской области.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Николай Труфанов отметил, что данный законопроект крайне важен для Иркутской области. Такие меры поддержки помогут удержать кадры в пожарно-спасательной службе Иркутской области.