Местные жители напуганы. Хищник уже несколько раз возвращался на место преступления. Сейчас территорию патрулирует полиция, а служба по отлову диких зверей уже установила ловушку. За ходом событий наблюдает съемочная группа программы "Новости".
Это видео сняли очевидцы. Тела двух растерзанных кавказских овчарок нашли рано утром работники реабилитационного центра в поселке Маркова. Сразу вызвали полицию. Не иначе, как животных задрал медведь. Слухи о том, что в поселке хозяйничает кровожадный хищник, мгновенно разнеслись по соседним домам. Жители напуганы. Они бояться выпускать детей на улицу. "Живой он, бегает ли он? Может, он в кустах сидит? Ночью до двенадцати, до часу машины ездили, фарами светили. За детей страшно. Мало ли он выскочит, что у не го на уме?" – говорит Алексей, житель поселка Маркова.
Сейчас сложно предположить, как огромный медведь прошел незамеченным через дачные поселки. Появилась версия, что это сбежавший из частных рук зверь. "Я думаю, что кто-то держал здесь, в доме. И он подрос и убежал. А этот кто-то не сказал. Потому что если кого-то порвет, это статья", - считает Алексей, житель поселка Маркова.
Местные жители не верят, что дикое животное из леса толкнула в город бескормица или заболевание. И уже прозвали его беглым убийцей собак. Уже несколько человек видели следы медведя в этой местности. Люди еще летом находили изодранные деревья, пни и следы косолапого. И уже тогда опасались ходить в лес.
На месте выхода медведя к людям выставили патрули. Медведя то и дело видели сотрудники полиции, охотники и работники реабилитационного центра. Но он очень быстро скрывался из поля зрения. Затея с ночной охотой провалилась. Опасно стрелять в темноте, особенно в жилой зоне. Было принято решение поставить на медведя ловушку. Вызвали специалистов питомника "К-9". Установили прочную клетку, которая не раз уже попадала в объектив нашей камеры. Собственно, как и сам метод ловли на приманку. "Это будет привязано для того, чтобы он ее зацепил. Нужен сильный рывок, чтобы она закрылась. А перед этим мы ловим медведя на йогурт, он на него хорошо попадается. Со стороны леса проводим полосу из йогурта, и он прямо подходит. И закрывает ловушку", - рассказывает Вячеслав Славин, руководитель питомника "К-9".
Сигнал о том, что животное в ловушке, поступит сотрудникам "К-9" оперативно. Для этого они разместили еще и фотоловушку. За прошлую ночь медведь несколько раз подходил к клетке. Пока осторожничает. Но то, что его поймают, сомнений не вызывает. Дело времени. Местных жителей просят не приближаться к лесной зоне, пока операция не завершена, и следить за своими детьми. Меньше месяца назад в Усть-Куте медведь забрался в гараж к женщине и напал на нее. Она успела убежать и вызвать полицию. Медведя застрелили.