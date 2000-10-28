Дикий медведь загрыз двух кавказских овчарок в поселке Маркова 18:02, 08 октября 2018 г.



Местные жители напуганы. Хищник уже несколько раз возвращался на место преступления. Сейчас территорию патрулирует полиция, а служба по отлову диких зверей уже установила ловушку. За ходом событий наблюдает съемочная группа программы "Новости".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Это видео сняли очевидцы. Тела двух растерзанных кавказских овчарок нашли рано утром работники реабилитационного центра в поселке Маркова. Сразу вызвали полицию. Не иначе, как животных задрал медведь. Слухи о том, что в поселке хозяйничает кровожадный хищник, мгновенно разнеслись по соседним домам. Жители напуганы. Они бояться выпускать детей на улицу. "Живой он, бегает ли он? Может, он в кустах сидит? Ночью до двенадцати, до часу машины ездили, фарами светили. За детей страшно. Мало ли он выскочит, что у не го на уме?" – говорит Алексей, житель поселка Маркова.

Сейчас сложно предположить, как огромный медведь прошел незамеченным через дачные поселки. Появилась версия, что это сбежавший из частных рук зверь. "Я думаю, что кто-то держал здесь, в доме. И он подрос и убежал. А этот кто-то не сказал. Потому что если кого-то порвет, это статья", - считает Алексей, житель поселка Маркова.

Местные жители не верят, что дикое животное из леса толкнула в город бескормица или заболевание. И уже прозвали его беглым убийцей собак. Уже несколько человек видели следы медведя в этой местности. Люди еще летом находили изодранные деревья, пни и следы косолапого. И уже тогда опасались ходить в лес.

На месте выхода медведя к людям выставили патрули. Медведя то и дело видели сотрудники полиции, охотники и работники реабилитационного центра. Но он очень быстро скрывался из поля зрения. Затея с ночной охотой провалилась. Опасно стрелять в темноте, особенно в жилой зоне. Было принято решение поставить на медведя ловушку. Вызвали специалистов питомника "К-9". Установили прочную клетку, которая не раз уже попадала в объектив нашей камеры. Собственно, как и сам метод ловли на приманку. "Это будет привязано для того, чтобы он ее зацепил. Нужен сильный рывок, чтобы она закрылась. А перед этим мы ловим медведя на йогурт, он на него хорошо попадается. Со стороны леса проводим полосу из йогурта, и он прямо подходит. И закрывает ловушку", - рассказывает Вячеслав Славин, руководитель питомника "К-9".

Сигнал о том, что животное в ловушке, поступит сотрудникам "К-9" оперативно. Для этого они разместили еще и фотоловушку. За прошлую ночь медведь несколько раз подходил к клетке. Пока осторожничает. Но то, что его поймают, сомнений не вызывает. Дело времени. Местных жителей просят не приближаться к лесной зоне, пока операция не завершена, и следить за своими детьми. Меньше месяца назад в Усть-Куте медведь забрался в гараж к женщине и напал на нее. Она успела убежать и вызвать полицию. Медведя застрелили.