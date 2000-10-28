Танцор из Аргентины провел семинар в Иркутске 17:33, 08 октября 2018 г.



Танго - танец души, а значит, исполнить его могут все. В этом убежден Максимилиано Парадисо. Танцор из Аргентины провел семинар в Иркутске. 15 пар учились танцу страсти, постигая не только технику. Максимилиано на своих мастер-классах делает упор на способность чувствовать партнера, импровизировать и двигаться как единое целое.

Он танцевал с самого детства, правда, сначала отдавал предпочтение рок-н-роллу и брейк-дансу. А в аргентинское танго влюбился позже, когда понял, о чем может рассказать этот чувственный танец. Максимилиано дает мастер-классы по всему миру: его ученики есть в Индонезии, Китае, Индии, Австралии, на Филиппинах и в США. Среди них голливудский актер Ричард Гир, который брал уроки у Парадисо перед съемками в фильме "Давайте потанцуем". В картине Гир исполняет танго с Дженифер Лопес. "Танго для меня не только танец и музыка, это образ жизни. Это глубокая метафора о жизни, об отношениях, движениях, о связи между людьми. Люди, которых я встречал в разных странах, по-разному выражают свои чувства, по-разному двигаются. Например, в Японии люди не привыкли прикасаться друг к другу, и они долго учатся объятиям, прикосновениям. А в России вы при встрече подаете руку, обнимаетесь, вам проще найти контакт в танце", - говорит Максимилиано Парадисо, танцор, Аргентина.

Вопреки стереотипу, рассказывает Максимилиано, в Аргентине танго не является массовым увлечением. Но те, кто все же увлекся, танцуют страстно. 10 октября гость из Латинской Америки станет участником интерактивного перфоманса "Идеальный спектакль" в творческом центре на Цесовской набережной.