Сегодня ночью настоящий ливень из метеоров можно наблюдать у памятного знака в поселке Мамоны 17:28, 08 октября 2018 г.



"Здесь наблюдают метеоры" - такой памятный знак появился в поселке Мамоны Иркутского района. Его установили на улице Садовая напротив местного дома культуры. В течение трех лет именно из этой точки Иркутский планетарий проводит наблюдения.

Дело в том, что следить за "падающими звездами" в городе очень сложно из-за большого количества огней. Увидеть слабые космические явления мешает даже лунный свет. Этой ночью - с 8 на 9 октября - новолуние. И над регионом может пройти настоящий ливень из метеоров. Астрономы называют его потоком Дракониды. Он один из самых непредсказуемых. Обычно за час можно насчитать до десятка метеоров. Но в этот раз ожидают всплеск активности потока. Такое явление происходило в 1933 году. Тогда небо было усеяно несколькими тысячами метеоров. Около 300 падающих звезд можно было увидеть в 2011-м. "Родительской кометой этого потока является комета 21P, комета Джакобини-Циннера. Именно в этот год комета Джакобини-Циннера прошла достаточно недалеко от Земли. И в этот момент она была близко к Солнцу. И поэтому мы ожидаем, что этот метеорный поток нынче удивит нас. Мы приезжаем сюда с шезлонгом, горячим чаем и с хорошим настроением. И с мегафоном, чтобы рассказать собравшимся много интересного про звездное небо", - сообщил Павел Никифоров, исполнительный директор Иркутского планетария.

Понаблюдать за звездами можно будет в селе Мамоны сегодня с 20.00 до 22.00. Рядом с первым памятным знаком, обозначающим место наблюдения за метеорами. В этом году астрономы планируют поставить еще один такой ориентир. Вблизи поселка Глубокая в Шелеховском районе появится знак с изображением галактики и надписью "Здесь наблюдают глубокий космос".