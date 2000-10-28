Иркутские спортсмены завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе имени Константина Вырупаева 17:06, 08 октября 2018 г.



Звездными стали спортивные выходные в Иркутске. Сразу несколько олимпийских чемпионов приехали посмотреть на Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе имени Константина Вырупаева. Они прошли исключительно в личном зачете. В копилке иркутян осталось одиннадцать медалей, четыре из них золотые.

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Те, кто сейчас отстаивают честь своего региона на борцовском ковре, тогда еще не родились, а этот турнир уже десять лет собирал болельщиков. А в год рождения половины участников он приобрел статус международных соревнований. Турнир посвящен почетному гражданину Иркутска, олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру СССР Константину Вырупаеву. Ежегодно в Иркутск приезжают сильнейшие борцы страны, чтобы почтить его память. На этот раз в списке больше 100 человек из 12 регионов Сибирского, Уральского федеральных округов и Таджикистана. На кону не только звание сильнейшего. Спортсменам, занявшим первое место, будет присвоено звание мастера спорта России. "Сибирский федеральный округ - достаточно сильное представительство борцов, которые есть в сборной России. Выделить какой-то отдельный регион сложно. Очень сильный Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область. Мы проводим турнир Константина Григорьевича Вырупаева, почетного гражданина Иркутска. Это визитная карточка Иркутской области. Мы стараемся проводить его на высоком уровне. Ту память, те традиции, которые мы отстаивали в борьбе, нужно поддерживать", - говорит Олег Кузнецов, президент федерации спортивной борьбы Иркутской области.

Поддержать традиции старой, классической школы на турнир по греко-римской борьбе приехал друг Константина Вырупаева, тоже олимпийская легенда, человек, который закладывал первый камень в Иркутскую академию борьбы, Алексей Шумаков. "Говорят, у Шумакова голос совсем пропадает. А Вырупаев говорит, что голос, он и расти перестал. Такой борцовский юмор. Общение и дружба с Иркутской областью для меня это душевно и перспективно. Пока я жив, она будет продолжаться", - сказал Алексей Шумаков, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Монреале (Канада) , 1976 г.

Соревнования прошли при поддержке мэра Иркутска. И в день открытия Всероссийского турнира было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и общественной организацией "Иркутская региональная федерация спортивной борьбы". Старт международным, памятным соревнованиям дал мэр города Дмитрий Бердников. "Передать новый импульс развития олимпийских видов спорта, которые традиционно были широко представлены на Сибирской земле. Греко-римская борьба - как раз такой вид. Такие яркие праздники спорта необходимы для того, чтобы вселять в наше поколение уверенность", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Почетные награды спортсмены получили из рук президента спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона Михаила Мамишвили. "Мы не можем стоять в стороне. Мы будем оказывать помощь. Мы в обязательном порядке будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами: материально-техническая часть, методическая часть. Ваш покорный слуга в 82 году участвовал среди юниоров в соревнованиях в Иркутске", - сказал Михаил Мамишвили, президент федерации спортивной борьбы России.

12 медалей, в том числе четыре золотых, доказали высокий класс борьбы иркутян и их место на российском уровне.