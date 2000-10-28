В Иркутске разработали интерактивную экологическую игру о Байкале 15:35, 08 октября 2018 г.



Могут ли дети совершить путешествие вокруг Байкала пешком и всего за пару часов? Конечно, да! В Иркутске разработали интерактивную экологическую игру, причем не настольную, а напольную. В роли фишек выступают сами игроки. Они отправляются в Тажеранские степи, поднимаются на Баргузинский хребет, любуются красотой озера Фролиха - и все это, не выходя из комнаты.

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Путешествие вокруг Байкала начинается с иркутского берега озера. Игроки кидают кубики и попадают прямиком в Тажеранские степи. Каждому, кто делает ход, достается вопрос или задание. Попробуйте догадаться, зачем ныряет под воду маленькая птица аляпка, или изобразить кабаргу, застывшую на краю обрыва. За время игры участники проходят вокруг Байкала около двух тысяч километров. Чтобы преодолеть этот путь в реальности, нужно три месяца. За правильные ответы - жетоны, у кого их больше, в конце получит звание бывалого или опытного туриста. "Увлекательная экспедиция вокруг Байкала" - именно так называется игра - рассчитана на средний школьный возраст. Ее идейный вдохновитель рассказывает: тестировали детище несколько месяцев, вносили изменения. "Когда мы играли первый раз, у нас одна девочка-волонтер возвращалась пять или шесть раз. Мы поняли, что это очень обидно, и внесли коррективы в правила игры, что возвращаться можно только один раз. Потому что можно попадать часто на один кружок, и ты вынужден возвращаться вновь и вновь", - рассказала Татьяна Бутакова, директор ассоциации "Защитим Байкал вместе".

Разработка игры - заслуга областной детской библиотеки имени Марка Сергеева. Рисовала игровое поле заведующая старшим сектором Валентина Богомолова. Вопросы придумала биолог по образованию Майя Тропина. "Мы с этой игрой будем разъезжать по библиотекам области, чтобы у нас могли ребятишки сыграть и те, которые не живут в городе, чтобы они имели равные возможности приобщиться к прекрасному и узнать что-то о нашем Байкале", - сказала Майя Тропина, главный библиограф Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева.

А когда больше узнаешь, начинаешь больше понимать и любить, уверены создатели. А главное - все, кто сыграл в "Увлекательное путешествие", осознают: уникальную природу Байкала нужно беречь и охранять.