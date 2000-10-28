Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске 14:42, 08 октября 2018 г.



Трагедия произошла сегодня рано утром на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная. По предварительной информации, мальчик вышел из трамвая, в этот момент ребенок разговаривал по телефону и начал обходить транспорт спереди. В это же время женщина-водитель начала движение на зеленый свет светофора. От полученных травм ребенок погиб на месте. Следователи начали доследственную проверку. В отношении водителя трамвая по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", в отношении родителей по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Известно, что восьмилетний мальчик из полной многодетной семьи.

Светлана Ярославцева, старший следователь отдела по Куйбышевскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области: В отношении родителей ребенка проводится проверка по признакам статьи 156 уголовного кодекса РФ, санкция которой предусмотрена до 3 лет лишения свободы. В отношении водителя проводится проверка по составу преступления статьи 238, если вина будет доказана, то максимальная санкция поданной статье до 6 лет лишения свободы.

Иван Малахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Иркутской области: Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей еще раз напомнить своим детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Самый лучший способ - это взять своего ребенка за руку и показать безопасный маршрут движения от дома до школы, а также обратно. И, в первую очередь, сотрудники Госавтоинспекции еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим вблизи общеобразовательных учреждений, а также очередность проезда.

С начала сентября в Иркутской области это второй ребенок-пешеход, который погиб под колесами автотранспорта. Всего же за месяц в регионе произошло более 40 аварий с детьми-пешеходами, 43 ребенка получили травмы.