Журналист медиахолдинга "АС Байкал ТВ" стал лучшим телевизионным корреспондентом Иркутской области 14:20, 08 октября 2018 г.



Большой праздник журналистики прошел в Иркутске. На закрытии областного фестиваля "Байкальская пресса" подвели итоги конкурса профессионального мастерства. Работ представили более 400. А номинаций всего 17. В одной из них - телевизионный корреспондент года - лучшим стал наш коллега Николай Бессонов. С каким сюжетом он одержал победу расскажем далее.

Что заставляет людей просить подаяние? И реально ли заработать, взывая к жалости? Такими вопросами задался наш корреспондент. Чтобы найти ответы, пришлось самому вжиться в роль попройшайки. Но главной темой специального репортажа стала история безногого инвалида без определенного места жительства. Все заработанные на большой дороге деньги он отдавал так называемому работодателю. Взамен получал ночлег и еду. Покончить с рабством пытался, но "хозяева" не отпускали. Прекратить путь попрошайничества помогла наша программа. Мужчину забрали в центр помощи обездоленным, пообещали восстановить документы и оформить пенсию. Так что эта история закончилась благополучно. "Этот сюжет действительно получился коллективным, в нем участвовали все. Главный редактор подсказывал, как построить сюжет, друзья, коллеги наряжали меня в нищего. Операторы старались сделать картинку в этих условиях. Был такой серьезный, сложный, но, как оказалось, очень результативный сюжет", - сказал Николай Бессонов, победитель в номинации "Лучший телевизионный корреспондент Иркутской области".

Выбрать лучших предстояло из 260-ти сотрудников газет, теле- и радиокомпаний, информационных агентств. Больше всего заявок от журналистов поступило в номинации "Корреспондент городских (районных) СМИ". В три раза больше стало претендентов на победу среди телевизионных операторов. "Очень порадовали телевизионщики. И операторские, и сами телевизионные работы, независимо областные или районные работы. Хороший профессиональный уровень и темы, которые трогают население", - отметил Олег Желтовский, председатель жюри ежегодного конкурса "Журналист года Иркутской области".

Были и другие победы, для которых не требовалось подавать заявку и выставлять лучшие работы. Обладателем специального приза "Медиаменеджер года", по мнению жюри, стал президент медиахолдинга "АС Байкал ТВ" Александр Тюников. Высшие награды конкурса - знаки "Золотое перо" - получили три человека. "За вклад в развитие региональной журналистики" Борис Слепнев, главный редактор районных СМИ Татьяна Швыдченко и обладатель звания "Журналист года Иркутской области" Иван Мамонтов. Назвали на закрытии фестиваля и лучшую пресс-службу региона. За претендентов голосовали главные редакторы областных СМИ. Больше всего баллов - 53 - получила пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.