На трассе "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита ограничат движение транспорта
14:20, 08 октября 2018 г.
Вниманию автомобилистов! На трассе "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита ограничат движение транспорта. В ноябре дорожники приступят к капитальному ремонту виадука через ущелье на 156 километре дороги. Реконструкция искусственного сооружения продлится до 15 октября 2019 года. На участке установят предупреждающие знаки. Строители просят участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации и учитывать введенное ограничение при планировании маршрута.