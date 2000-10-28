Сразу на рубль подорожало топливо в Иркутской области 14:19, 08 октября 2018 г.



Теперь за литр 92-го автомобилисты вынуждены отдавать 42 рубля 20 копеек. Дизельное - почти 46 рублей . На АЗС скачок цен объясняют повышением оптовой стоимости горючего. А она, судя по всему, увеличилась из-за сезонных факторов. Ценники обновили в выходные, поэтому многие автомобилисты просто не заметили изменений. Отметим, что с начала года стоимость топлива поднимали уже неоднократно. Правительству страны даже пришлось вводить искусственные меры, чтобы сдержать рост цен. Ну а с 1 октября повысили пошлины на экспорт нефти и топлива. Эксперты как раз прогнозировали скачок стоимости бензина для рядового потребителя.