Уголовному розыску России 100 лет 18:46, 05 октября 2018 г.



100 лет! Внушительная дата. Именно столько сегодня исполняется уголовному розыску России. Его сотрудники раскрывают практически все преступления: от разбоев и грабежей до тяжких убийств и насилия.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Александр Константинов пришел в уголовный розыск 17 лет назад. Не делит преступления на важные и не очень. Даже любое мошенничество - это человеческие судьбы, особенно когда люди отдают преступникам последние сбережения. Так, например, недавно раскрыли мошенничество. Расследовали дело 3 недели. Иркутские полицейские задержали преступниц уже в Омске. Схема проста и цинична: мошенницы входили в доверие к пожилым людям и просили поменять деньги. "Забирали деньги. Меняли их на купюры банка приколов. Бабушки после их ухода даже не обнаруживали кражу у себя. Соответственно, уходило много времени, чтобы люди обнаружили пропажу денег. И в основном обнаруживали их родственники, понимая, что деньги ненастоящие", - рассказывает Александр Константинов, начальник отдела уголовного розыска.

Уголовный розыск – особая служба МВД, фундамент работы полиции. В 2018 году полицейские раскрыли девять тысяч преступлений по всей Иркутской области. Работа круглосуточная.

Сегодня, конечно, не обошлось без торжественных мероприятий. Почтили память тех, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга у памятника погибшим сотрудникам. А те, кто отличился в работе, сегодня получили медали и дипломы. Это полицейские из Черемховского, Саянского, Шелеховского и Усольского районов.