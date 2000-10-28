Бурятские цирковые артисты представят иркутянам национальное этно-шоу 17:49, 05 октября 2018 г.



"Девять ветвей". Под таким названием бурятские цирковые артисты подготовили для иркутян премьеру сезона – национальное этно-шоу, в котором представят свои номера через призму легенд и мифов. Сегодня у них была генеральная репетиция, на которой побывала съемочная группа.

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Легенды священного озера, именно с них начинается шоу. На манеже воздушные гимнасты. Своим фееричным танцем рассказывают прекрасную историю любви. В ней единственная дочь Байкала Ангара убегает к своему любимому Енисею.

После романтичного дуэта под куполом цирка стремительные воины-лучники, акробаты на подкидных досках, игры с хула-хупами. Нотку веселья и радости подарил клоун, а грациозные гимнастки держали в напряжении весь зал, показывая номера на грани человеческих возможностей.

- Воздушные гимнастки все делали без страховки, это было великолепно. Детки довольные хлопали, да и я сама, как ребенок, дыхание аж перехватывало.

- Очень красиво про Енисей, про Ангару, очень красиво. Ну и все, что связано с воздухом, очень красиво.

Программу для этого шоу составила заслуженная артистка России Елена Петрикова. Она выбрала самые сильные, самые зрелищные номера из двух больших спектаклей: "Легенда Байкала" и "Девять ветвей". Цирковой состав очень сильный, многие артисты - призеры международных фестивалей. Действо впечатляет. "Мы для этого работаем, чтобы зритель наш ушел благодарным, радостным, воодушевленным. Потому что весь наш труд для того и существует. Мы несем свою историю, свою культуру и надеемся, что зритель будет приятно удивлен", - говорит Туяна Догданова, художественный руководитель государственного цирка Республики Бурятия.

Этно-шоу уже посмотрели жители Хабаровска, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов. Иркутяне смогут оценить постановку уже завтра, а после артисты уедут на международный цирковой фестиваль в Луганск.