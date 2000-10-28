Курсанты Восточно-Сибирского института МВД приняли присягу 16:55, 05 октября 2018 г.



200 первокурсников Восточно-Сибирского института МВД сказали сегодня слова, которые больше никогда не повторят. И в тоже время эти слова определят всю их дальнейшую жизнь. Курсанты приняли присягу, и с этого дня они считаются настоящими полицейскими.

Торжественное построение прошло у мемориала Вечный огонь. Посмотреть на своих сыновей пришли родители, а депутат областного парламента Ирина Синцова отметила: от того, как будут учиться эти курсанты, зависит в будущем спокойствие и безопасность граждан России. "Традиционно мы всегда участвуем в таких церемониях, в церемониях принятия клятвы и очень хотелось бы пожелать ребятам, чтобы эти слова, которые произносятся один раз в жизни, помогли им в трудную минуту. А на самом деле хочется им пожелать как можно меньше работы", - сказала Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

В рядах полиции Иркутской области служат сотни выпускников Восточно-Сибирского института МВД. Также они пополнят ряды полиции в Забайкальском крае и Бурятии.