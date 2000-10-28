Ирина Богушевская даст концерт в Иркутском драматическом театре 18 октября 16:51, 05 октября 2018 г.



Поэт, певица, композитор, она привезет в Иркутск свою душевную глубокую музыку и проникновенные тексты. Ирина Богушевская даст концерт в драматическом театре 18 октября. Каждая композиция Ирины - это история, пропущенная через сердце и пропетая душой. Если добавить к этому тонкий хрустальный голос, получится не просто концерт, а целое действо, которое завораживает зрителей по всему миру. Во время гастролей Богушевской в Великобритании газета The Guardian написала о ней так: "Она поет не как мадонна, но как ангел".

"Дорогие иркутяне, я думаю о нашей новой встрече с волнением и нетерпением. Мы с вами не виделись сто лет, у нас огромный корпус новых песен, которых вы еще не слышали, мы все их привезем. И, конечно, сыграем старые песни, которые вы слышали, которым вы будете подпевать", - сказала Ирина Богушевская, поэт, композитор, певица.

В последний раз Ирина Богушевская выступала в Иркутске 7 лет назад. 18 октября на сцену драматического театра с певицей выйдут семь музыкантов. Зрителям они представят искреннюю, нежную, теплую и вдохновляющую программу "Обнимая ветер".