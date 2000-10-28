С улиц областного центра с начала сентября вывезли порядка 900 тонн опавшей листвы 16:48, 05 октября 2018 г.



Если для кого-то листопад - повод для радости и источник красивых фотографий в социальных сетях, то для дворников - настоящее бедствие. А вы задумывались сколько тонн листьев вывозят с улиц Иркутска ежедневно?

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Всегда на свежем воздухе и в движении. Это, пожалуй, единственные плюсы профессии дворника. Роман следит за чистотой на улицах 3 года. Метла, жилетка, мусорные пакеты - вот весь его инвентарь. Каждый день с 8 утра на уборку улиц. Несмотря на погоду. Вот и сегодня после дождя и снега снова нужно убирать листву. При условии, что работа адская, зарплаты едва хватает на самое необходимое. "Зарплата по Иркутску 41 тысяча у кого? В полиции, наверное, где-нибудь. У меня 15-20 тысяч. На еду да за квартиру заплатить", - говорит мужчина.

Каждую осень с городских улиц вывозят десятки тонн листьев. Не убрать их нельзя. Люди в жилетках редко улыбаются, мы решили узнать почему. Попробовать собрать опавшую листву решил и корреспондент "Новостей". Через пять минут такого труда захотелось не просто раздеться, а бросить эту метлу. Потому что оторвать листья от тротуара просто невозможно.

В сутки на городскую свалку отправляют около 25 КамАЗов с осенним грузом. Таким образом, с начала сентября уже вывезли порядка 900 тонн листвы. Все идет на выброс, а нельзя ли пустить листья на переработку? "На самом деле тоже задавались этим вопросом. Город очень загазован, задымлен. Ну и листья уже непригодны для переработки, например, в какое-то удобрение или что-то подобное. Часто бывают такие случаи, что просто останавливается какая-то машина, житель города Иркутска выходит и себе в багажник эти мешки складывает, увозит или на корм или на переработку", - рассказывает Антон Пустынников, начальник производства МУП "Иркутскавтодор".

Весь этот объем проходит через человеческие руки. Одновременно по всему Иркутску трудятся 200 дворников. Скоро им на помощь пообещали запустить специальный пылесос - собственную разработку дорожников. Его как раз сейчас доводят до ума инженеры. А пока хоть как-то облегчить труд помогают воздушные пушки.