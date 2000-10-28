Истории пациенток Иркутского областного онкодиспансера расскажут в эфире телеканала TLC 16:41, 05 октября 2018 г.



Жизнь после рака. Истории пациенток Иркутского областного онкодиспансера расскажут в эфире телеканала TLC. 14 октября выходит программа "Моя вторая жизнь". В пяти сериях зрители познакомятся с четырьмя женщинами разного возраста и разных профессий, которые жили самой обычной жизнью, пока им не поставили пугающий диагноз - рак молочной железы. Новость стала шоком. Но героини не сдались, а приняли вызов. И с помощью врачей одержали верх над болезнью. Их опыт показывает, как важно не бояться похода к врачу и не упустить возможность сохранить свое здоровье и уверенность в себе.

Съемки проходили в областном онкодиспансере. Это уже вторая работа иркутской творческой группы, которая вышла на мировой уровень. В прошлом году на канале TLС, который принадлежит создателям Discovery Channel, показали документальную киноленту "Спасая младенцев" о буднях детских хирургов Ивано-Матренинской больницы. Автор и продюсер Виктор Семенов отмечает: новый проект - это не история болезни, а история преображения. "Есть женщины, есть очень распространенный диагноз - рак груди. И этот диагноз очень часто приводит к тому, что женщина остается без груди. Но сейчас это не страшно, это не должно пугать, это не должно внушать ужас. Сейчас гласное - вылечиться, главное - найти, вылечиться, и потом хирурги все соберут обратно", - говорит Виктор Семенов, продюсер программы "Моя вторая жизнь".

Ежегодно во всем мире диагноз "рак молочной железы" слышат полтора миллиона женщин. 60 тысяч из них живут в России. Однако статистика говорит: в 94% случаев болезнь излечима. Регулярное обследование поможет определить заболевание на ранней стадии и спасти жизнь. Всемирный месяц борьбы с раком груди и программа "Моя вторая жизнь" дает возможность больше узнать о болезни и о средствах профилактики.