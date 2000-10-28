Врачи, которых ждут, как чуда. Тульские медики снова приехали в Иркутск 16:37, 05 октября 2018 г.



Тульские медики приехали в Иркутск оперировать пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата. Запись к этим специалистам открывают за два месяца до визита. И желающих всегда много. Ведь только тульские врачи имеют право работать по уникальной методике доктора Ульзибата.

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Еще не совсем окрепшим, но все же своим шагом Диана идет на очередную операцию. Эта будет уже третья по счету. До первого вмешательства девочка была совсем другой: практически не ходила, сидела плохо. С каждым визитом врачей ее нарушения - у девочки ДЦП - ослабевают. Теперь у мамы и дочки есть мечта ходить так же вместе, но держась за одну руку. "Надеемся, что за руку-то пойдем. Потому что спина крепче стала. Хотим за руку пойти. Мы везде на реабилитации, но здесь нам нравится. Маленький перекрест есть, но уже не такой, как раньше. Мы раньше даже ходить не могли, запинались, падали. А сейчас более-менее на ходунках", - рассказывает Евгения Булдакова, мама Дианы.

В этот визит тульских врачей к ним записались больше 20 человек. На прием к этим медикам готовы ехать издалека. В этот раз это Киренск и Забайкалье. Времени не так уж много. Ведь оперирует команда всего два дня. Чтобы не тратить драгоценные минуты, желающие присылают врачам фото и видео, по которым можно понять состояние пациента. Перед самой операцией врач смотрит на объем движений ребенка, насколько свободно он может двигаться. "Окончательно мы смотрим пациента еще в наркозе, непосредственно перед операцией. Именно этот осмотр определяет объем проводимого вмешательства. Потому что у ребенка, который находится во второй хирургической стадии наркоза, уже нет спастики, нет испуга. Мы смотрим реальный объем движений и стараемся довести до стандартного объема движений - ни больше, ни меньше. Насколько это возможно у каждого отдельного ребенка", - рассказывает Юрий Шульга, ведущий специалист института клинической реабилитологии, г.Тула.

Не имеющую аналогов хирургическую методику разработал и внедрил в практику профессор Валерий Ульзибат. Ее суть в особой технике рассечения патологически измененных участков мышц. Операционного шва у пациента не будет. Только проколы от введения скальпеля. Вся операция занимает минут 15. Так что под наркозом дети проводят совсем немного.

Есть еще одна особенность работы тульских врачей. Пациентов в операционную и обратно они носят исключительно на руках. И в этом жесте - все внимание и забота приезжих медиков.