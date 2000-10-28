Девять лет колонии за обман дольщиков 14:47, 05 октября 2018 г.



В Иркутске вынесли приговор руководительнице стройфирмы, которая обманным путем похитила 180 миллионов рублей. Потерпевшие - это 158 человек, проживающие в 10 регионах страны.

Фигурантка уголовного дела собирала деньги якобы на строительство танхаусов в пригороде Иркутска. Клиентам предоставлялась возможность выбрать просторный и удобный загородный дом по цене в 20 тысяч за квадрат. Хотя фактически застройщик располагал только предварительными договорами о приобретении земельных участков. В итоге ни один дом так и не был введен в эксплуатацию. Деятельность организации пресекли сотрудники полиции ГУ МВД России. Приговор вынесен, но пока не вступил в законную силу.