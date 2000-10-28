На него приедут более 100 спортсменов. Это сильнейшие спортсмены со всей страны. Свое участие подтвердили пять мастеров спорта международного класса.
Традиционно фаворитами чемпионата считаются команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону. Шансы на победу есть у спортсменов из Кемеровской области и Алтайского края. В составе сборной команды Иркутской области первым номером у мужчин идет ангарчанин Андрей Абузьяров. Он выиграл областной чемпионат по свободной пирамиде. У женщин честь региона будут отстаивать иркутянки Виктория Ветрова и Ксения Комиссарова. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в международных соревнованиях.