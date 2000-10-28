Чемпионат России по бильярду пройдет в Иркутске 14:37, 05 октября 2018 г.



На него приедут более 100 спортсменов. Это сильнейшие спортсмены со всей страны. Свое участие подтвердили пять мастеров спорта международного класса.

Традиционно фаворитами чемпионата считаются команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону. Шансы на победу есть у спортсменов из Кемеровской области и Алтайского края. В составе сборной команды Иркутской области первым номером у мужчин идет ангарчанин Андрей Абузьяров. Он выиграл областной чемпионат по свободной пирамиде. У женщин честь региона будут отстаивать иркутянки Виктория Ветрова и Ксения Комиссарова. По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в международных соревнованиях.