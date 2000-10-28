На "Российской энергетической неделе" Иркутск представляли в качестве примера по энергосбережению 19:31, 04 октября 2018 г.



Пока в стране обсуждают социальные нормы на потребление электричества, в Москве решают, как правильно экономить. Там проходит "Российская энергетическая неделя". Специалисты из разных стран поделились опытом по энергосбережению и сохранению экологии. В качестве примера не раз приводили Иркутск.

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Экономить электричество должно не только население. Почти 20% удалось сэкономить в Иркутске за счет модернизации подстанций и контактных сетей. Цифру озвучили на "Российской энергетической неделе". Мэры городов России, США, Германии и Эквадора обсудили, как развивать энергетику не в ущерб экологии. Опытом Иркутска поделился Дмитрий Бердников: "Энергетика имеет своей целью улучшить качество жизни каждого человека. В сфере транспорта работа ведется по двум направлениям: первая - газификация, и сегодня треть нашего муниципального транспорта уже переведена на газ. Наша гордость - электрический транспорт: трамваи и троллейбусы".

Модернизация транспорта уже экономит до 17% электроэнергии. А еще в Иркутске успешно реализуют концессионное соглашение. За счет инвестиций переоборудовали муниципальные котельные, отремонтировали тепловые сети. Это позволило снизить количество выбросов в воздух на 34% и потери тепла почти на 40%. Успешный опыт областного центра отметили и в правительстве страны. "Иркутск, как мы его представляем, имеет сегодня и экологические проблемы, и ставит задачи улучшения экологической обстановки. И, безусловно, использование экологических видов топлива на транспорте - это очень важная задача для решения этих проблем. Новые инструменты могли бы стать хорошим примером для других городов, которые тоже ставят аналогичные задачи", - сказал Антон Инюцин, заместитель министра энергетики России.

А еще Иркутск развивается как "умный город". Цифровые технологии внедряют во все сферы: транспорт, системы безопасности и видеонаблюдения. И социальные объекты строятся с учетом "умных решений". Все это также позволяет решать задачу энергосбережения.