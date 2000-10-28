Эксперты прогнозируют рост долгов населения Иркутской области за электроэнергию
Почти миллиард рублей задолжало население Иркутской области за электричество. Но ситуация, судя по всему, будет только ухудшаться. Эксперты прогнозируют рост долгов населения из-за возвращения так называемой социальной нормы в 300 киловатт на семью. Все, что потратят свыше, будет стоить в разы больше.
Такая новость вызвала бурную реакцию у населения. Люди считают, что эта мера приведет к тому, что у среднестатистических семей просто не останется денег на самое необходимое. "В первую очередь человеку что нужно? Поесть, одеться, какое-то минимальное развлечение. Только потом он задумывается над другими какими-то платежами. То есть, соответственно, если человеку не будет на еду, одежду или еще что-то, то он за коммунальные платить уже не будет", - говорит Максим Телетевский, заместитель генерального директора по правовым вопросам "Содружество ЖКХ".
Специалисты считают, что, кроме обеспеченных слоев населения, новые меры ударят, в том числе, по многодетным семьям и людям, проживающим в своих домах, которые отапливаются от электроэнергии. Им придется переходить на альтернативный вид обогрева, например, использовать дрова. А также отказаться от таких благ цивилизации, как, к примеру, теплый пол или кондиционер. Все эти энергозатратные приборы точно обойдутся в круглую сумму. Сейчас за услуги ЖКХ, в том числе за электроэнергию, стабильно не платят десять процентов населения. Но цифра, скорее всего, будет расти.