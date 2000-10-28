Эксперты прогнозируют рост долгов населения Иркутской области за электроэнергию 18:28, 04 октября 2018 г.



Почти миллиард рублей задолжало население Иркутской области за электричество. Но ситуация, судя по всему, будет только ухудшаться. Эксперты прогнозируют рост долгов населения из-за возвращения так называемой социальной нормы в 300 киловатт на семью. Все, что потратят свыше, будет стоить в разы больше.

Такая новость вызвала бурную реакцию у населения. Люди считают, что эта мера приведет к тому, что у среднестатистических семей просто не останется денег на самое необходимое. "В первую очередь человеку что нужно? Поесть, одеться, какое-то минимальное развлечение. Только потом он задумывается над другими какими-то платежами. То есть, соответственно, если человеку не будет на еду, одежду или еще что-то, то он за коммунальные платить уже не будет", - говорит Максим Телетевский, заместитель генерального директора по правовым вопросам "Содружество ЖКХ".

Специалисты считают, что, кроме обеспеченных слоев населения, новые меры ударят, в том числе, по многодетным семьям и людям, проживающим в своих домах, которые отапливаются от электроэнергии. Им придется переходить на альтернативный вид обогрева, например, использовать дрова. А также отказаться от таких благ цивилизации, как, к примеру, теплый пол или кондиционер. Все эти энергозатратные приборы точно обойдутся в круглую сумму. Сейчас за услуги ЖКХ, в том числе за электроэнергию, стабильно не платят десять процентов населения. Но цифра, скорее всего, будет расти.