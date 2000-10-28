Выставку памяти Татьяна Громыко открыли в иркутской галерее сибирского искусства 18:16, 04 октября 2018 г.



В мире бесконечное количество способов самовыражения. В этом была уверена иркутская художница Татьяна Громыко. Выставку памяти мастера открыли сегодня в галерее сибирского искусства.

Живопись, художественная роспись, текстильные панно, вышивка, куклы, платья - иркутянка занималась, кажется, всеми видами изобразительного искусства. На ее картинах чаще всего можно увидеть светлые женские образы. Представительницы прекрасного пола выходили из-под кисти Татьяны Громыко всегда одухотворенными, нежными, создающими уют. Особенно трепетно мастер создавала образ материнства. "Они действительно очень светлые, потому что они несут радость, ощущение жизни, которая прекрасна, и она хотела это передать. И эти работы относятся к последним десятилетиям ее жизни. Она была очень требовательна к себе, к другим, она была во многом принципиальна, но она была оптимисткой, и она была творческим человеком", - говорит Татьяна Огородникова, куратор выставки.

Текстильные композиции Татьяны Громыко объединяют современное понимание фольклора и тонкое чувство стиля. Все работы на выставку Иркутскому художественному музею передала дочь мастера. Экспозиция должна была стать юбилейной, однако теперь она посвящена памяти художницы. Увидеть произведения можно до 28 октября.