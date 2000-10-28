"Телефонный терроризм": как избавиться от навязчивых звонков? 18:09, 04 октября 2018 г.



Откуда у них наши телефонные номера? Этим вопросом задаются многие, когда получают SMS с навязчивой рекламой. Еще хуже, когда вам звонят, ведь "отцепиться" от любителей поговорить с корыстной целью очень трудно. Поднять эту тему мы решили неслучайно. И вот почему.

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Редакция "АС Байкал ТВ". Здесь мы готовим для вас самые актуальные и полезные новости. Одновременно сюжеты пишут несколько человек, все спешат, готовятся к эфиру. Но уже на протяжении нескольких месяцев невозможно спокойно работать: одолела звонками одна сервисная компания. Как с этим бороться? Сегодня наша съемочная группа решила разобраться в этом вопросе.

Первым делом мы решили познакомиться с этой сервисной компанией. Отзывы неутешительные. Страдают не только наши сотрудники. Прозвали данную организацию "телефонными террористами". Оказывается, эта компания есть в 16 городах России, главный отдел в Казани. В Иркутске существуют с мая этого года. Мы поехали к ним в офис знакомиться. О телефонной атаке мы рассказали руководителю офиса. Выслушав, сотрудник обещал во всем разобраться и удалить номер нашей редакции из базы данных.

Телефонные спамы напрямую нарушают закон о персональных данных. Наказать такую фирму или физическое лицо не составит труда. Для этого нужно записать телефонный разговор и обратиться в Роскомнадзор. "Плюс к этому можно обратиться в суды общей юрисдикции, поскольку запись телефонных разговоров согласно гражданско-процессуальному кодексу является прямым доказательством нарушения ваших прав, за это существует гражданско-правовая ответственность, на основании которой можно возместить вред, причиненный лицу этому и моральный вред", - прокомментировала Ольга Топильская, юрист.

Штрафы за незаконную рекламу достигают 500 тысяч рублей. Ну а в нашем случае сразу после похода в офис компании-спамера звонки удивительным образом прекратились.