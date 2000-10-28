Условия жизни населения, уровень зарплаты, нехватку рабочих мест обсудили на заседании Совета иркутских профобъединений 18:02, 04 октября 2018 г.



Встреча прошла в рамках всемирной акции "За достойный труд". В обсуждении принял участие губернатор региона Сергей Левченко. Он отметил: при формировании кадровой политики в Иркутской области будут учитывать опыт профсоюзов. Изменения войдут в проект Госплана на ближайшую пятилетку.

Уже через месяц в областном центре начнет действовать новый завод по производству тест-полосок и глюкометров для больных диабетом. Это обеспечит работой более 70 человек. Кроме того, в регионе в этом году построят и отремонтируют рекордное количество объектов социально-культурного назначения. "Последние 2-3 года за счет средств регионального бюджета осуществляется финансирование строительства беспрецедентного количества объектов. В этом году мы строим, ведем реконструкцию или капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения в 4 раза больше, чем 2015 году. Это 249 объектов на всей территории Иркутской области", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Между тем уровень заработной платы жителей Иркутской области в этом году вырос на 12 процентов. И теперь, по словам финансистов, составляет чуть более 41-й тысячи рублей. Тем временем долги по оплате труда существенно сократились. Этот показатель уменьшился с 23 до 7,5 миллионов рублей. К активному сотрудничеству призвал профобъединения спикер Законодательного собрания Сергей Сокол. Профсоюзы отметили: депутаты работают над важными законопроектами по оплате из бюджета медосмотра учителей, получению социальной стипендии студентами-бюджетниками очной формы обучения и получению региональной надбавки в размере 3 тысяч рублей будущим педагогам. "Опыт конструктивный, нормальный опыт взаимодействия нашей профсоюзной организации областной с Законодательным собранием у нас есть. Мы не должны забывать, что областное объединение профсоюзов обладает правом законодательной инициативы по вопросам трудовых отношений и соцзащиты. И ваша позиция для нас очень важна", - подчеркнул Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Всего в заседании участвовали более 150 представителей профсоюзов региона. Следующую встречу союза запланировали через полгода.